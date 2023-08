Nationale Mobilitätskonferenz – Rösti will Risiken im Verkehr besser verteilen Laut dem Schweizer Verkehrsminister braucht es angesichts der zu erwartenden Krisen neue Lösungen. Das habe auch die Entgleisung im Gotthard gezeigt. UPDATE FOLGT

Wie lässt sich die Widerstandsfähigkeit des Verkehrssystems sichern? Bundesrat Albert Rösti spricht an der Nationalen Mobilitätskonferenz. Foto: Keystone

Verkehrsminister Albert Rösti sieht angesichts aktueller und möglicher zukünftiger Krisen die Notwendigkeit, die Risiken im Verkehrssystem auf unterschiedliche Träger zu verteilen. Das zeige auch die Entgleisung des Güterzuges im Gotthard-Tunnel vor fast drei Wochen.

Die Folgen der Entgleisung für den Transitverkehr, die Landesversorgung und für den Tourismus seien immens, sagte Rösti am Dienstag an der nationalen Mobilitätskonferenz in Bern. Das Thema der Konferenz, «Wie robust und krisenfest ist unser Verkehrssystem?", könne daher nicht aktueller sein. Die Risiken müssten verteilt werden.

Es gehe nun darum, die «hohe Effizienz und Widerstandsfähigkeit» des Verkehrssystems zu sichern, auch etwa im Hinblick auf eine allfällige Energiekrise. Die Welt sei komplexer geworden, sagte Rösti. Krisen würden eher zu- als abnehmen.

Der technologische Wandel und die Digitalisierung müssten dabei als Chance genutzt werden. Aber auch hier gebe es Risiken wie etwa die Verwundbarkeit durch Cyberattacken.

