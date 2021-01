Schallmauer durchbrochen – Nationalbank sitzt auf 999 Milliarden – Vorwurf der Manipulation wird lauter Was die Riesenbilanz für die Schweiz bedeutet, wie das Franken-Problem auch hätte gelöst werden können und woher nun Unheil für Thomas Jordan droht. Armin Müller

Ein Währungsmanipulator? Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, am Hauptsitz in Zürich. Foto: René Ruis

Warum wächst die Bilanz der SNB so rasant?

Am Freitag veröffentlichte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Zahlen für das letzte Jahr. Am 31. Dezember hatte sie 999 Milliarden Franken in ihrer Bilanz, 138 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Inzwischen dürfte sie die Schallmauer von 1000 Milliarden durchbrochen haben. Der Hauptgrund für die massive Ausweitung: Um den Franken zu schwächen, kauft die Nationalbank im grossen Stil ausländische Devisen – in den ersten drei Quartalen 2020 für mehr als 100 Milliarden Franken.

Warum ist das ein Problem?