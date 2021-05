Finanzierung der Altersvorsorge – Nationalbank-Gewinne für die AHV: Die SVP macht eine Kehrtwende SVP-Sozialpolitiker brechen Deal mit Gewerkschaftschef Maillard und wollen plötzlich kein Nationalbank-Geld mehr in die Altersvorsorge pumpen – obwohl sie das bisher selbst gefordert haben. Denis von Burg , Mischa Aebi

Enttäuscht: Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB und SP-Nationalrat, hatte vergeblich auf die Unterstützung der SVP gehofft. Foto: Keystone

Gewerkschaftschef und Nationalrat Pierre-Yves Maillard wollte Nägel mit Köpfen machen. Am Freitag hat er in der Sozialkommission des Nationalrats vorgeschlagen, einen Teil der Nationalbank-Überschüsse in die AHV zu transferieren, um so die laufende AHV-Reform finanziell besser abzusichern. Maillard war sich sicher, damit durchzukommen. Denn seit Monaten kämpfen Gewerkschaften zusammen mit seiner Partei, der SP, den Grünen und nicht zuletzt der SVP für diese Idee. Doch Maillard scheiterte. Grund: Die SVP scherte aus.

Deren Vertreter sagten Nein, obwohl sie vor bald einem Jahr einen praktisch gleichlautenden Vorstoss ihres Nationalrats Alfred Heer zusammen mit der Linken und den Grünen überwiesen hatten.