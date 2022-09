Ende der Negativzinsen – Nationalbank erhöht Leitzins auf 0,5 Prozent Im Kampf gegen die Inflation verbannt die Schweizerische Nationalbank die Negativzinsen in die Geschichtsbücher.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag kräftig an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins von -0,25 Prozent auf 0,5 Prozent erhöht. Die Ära der Negativzinsen ist damit zu Ende.

Ökonomen haben im Vorfeld mit einer Erhöhung gerechnet, jedoch über die Höhe des Zinsschrittes gerätselt. Die meisten erwarteten bei der geldpolitischen Lagebeurteilung eine Anhebung des SNB-Leitzinses um 50 bis 75 Basispunkte. Manche sagten sogar eine Erhöhung um 100 Basispunkte voraus. (Lesen Sie dazu: Die SNB wird die Zinsen erhöhen – Das sind die Folgen)

Zuvor lag der Schweizer Leitzins bei -0,25 Prozent. Ab dem 18. Dezember 2014 lag der Schweizer Leitzins im negativen Bereich. Damals wurde er auf -0,25 Prozent gesenkt. Im Januar 2015 drückten ihn die Währungshüter dann gleichzeitig mit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses auf das rekordtiefe Niveau von -0,75 Prozent.

Dieses Niveau galt bis im Sommer. Damals erhöhte die SNB ihren Leitzins überraschend um 50 Basispunkte und kündigte – wenn auch verklausuliert – die Möglichkeit weiterer Erhöhungen an.

Teuerung zu hoch

Denn auch die SNB muss etwas gegen die Inflation tun. Diese lag zuletzt bei 3,5 Prozent und somit über dem Zielband der Nationalbank von maximal 2 Prozent.

«Die straffere Geldpolitik soll verhindern, dass die Inflation in der Schweiz breiter auf Waren und Dienstleistungen übergreift», begründete SNB-Präsident Thomas Jordan den überraschenden Schritt vom Juni. Und seither habe er sich am Notenbankertreffen in Jackson Hole sogar noch dezidierter geäussert, meint Safra-Sarasin-Ökonom Karsten Junius.

EZB gibt Spielraum

Hinzu kommt das internationale Umfeld. So haben die US-Notenbank Fed und inzwischen auch die Europäische Zentralbank (EZB) kräftig die Zinsen erhöht – und damit auch auf die wesentlich höheren Inflationsraten in ihren Währungsräumen reagiert. Die US-Notenbank Fed wird am Mittwochabend dann wohl nochmals eine kräftige Anhebung verkünden.

Dass die Teuerung in der Schweiz auf tieferem Niveau ist als in vielen europäischen Ländern oder den USA, hat auch mit dem Franken zu tun. Dieser hat in den letzten Monaten stark aufgewertet und damit einen Teil des Inflationsdrucks absorbiert.

«Die SNB sieht im starken Franken eine wirksame Massnahme im Kampf gegen die hohe Inflation», meint UBS-Ökonom Alessandro Bee. Doch diese Aufwertung hat Grenzen, weil sie für Teile der Exportindustrie zu einem Problem werden kann.

Schweizer Aktien auf neuem Jahrestief

Der Schweizer Aktienmarkt findet nicht aus seiner Baisse und markiert ein neues Jahrestief. Die US-Notenbank hat mit ihrem neuerlichen deutlichen Zinsschritt die Börsen weiter unter Druck gesetzt, auch wenn die Zinserhöhung im Rahmen der Erwartungen ausgefallen ist.

Fed-Chef Jerome Powell hat einmal mehr seine Entschlossenheit bekundet, die Geldpolitik zu straffen, bis die Inflation unter Kontrolle ist, was die Rezessionssorgen weiter nährt.

Das Fed ziehe mit dem jüngsten Entscheid die geldpolitischen Zügel weiter an und auch für die kommende Sitzung Anfang November scheine eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte eingeplant zu sein, so das Fazit der Zürcher Kantonalbank. Und für die Credit Suisse haben Powells Aussagen, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, die Sorgen um eine harte Landung der Wirtschaft erhöht.

Der SMI fällt bis um 09.10 Uhr um 1,44 Prozent auf 10'278,70 Punkte zurück. Das bisherige Jahrestief bei 10'350 Punkten vom Juni wird damit klar unterschritten. Der hiesige Aktienmarkt befindet sich damit in guter Gesellschaft anderer europäischer Börsen wie in Deutschland oder Frankreich, wo die Kurse in ähnlichem Rahmen nachgeben.

Euro unter 95 Rappen

Die nervöse Stimmung schlägt sich auch im Verhältnis zwischen dem Franken und dem Euro nieder. Der Euro ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals unter die Marke von 95 Rappen gerutscht und notiert derzeit bei 0,9473 Fr. Der Dollar kostet 0,9649 und zeigt sich damit vergleichsweise stabil.

Bei den Blue Chips verzeichnen konjunktursensitive Aktien wie Straumann und AMS Osram (je -4,3%) oder Partners Group (-3,9%) die grössten Abschläge.

Von den Grossbanken geben UBS (-2,2%) minim mehr nach als CS (-2,1%), letztere notieren allerdings mit 4,82 Franken auf einem neuen Jahrestief. Laut einem Bericht der «Financial Times» zieht die Bank eine Aufteilung der Investmentbank in drei Teile in Erwägung.

Nach unten abgestützt wird der Gesamtmarkt von den vergleichsweise stabilen Schwergewichten Nestlé (-0,5%), Roche (-0,9%) und Novartis (-1,1%).

