Exklusive Recherche zum Fall Wallisellen – National bekannte Person von Corona-Skeptiker entführt Ein Waffennarr hielt eine national bekannte Person stundenlang gefangen. Der Täter hatte Kontakte in die Verschwörungstheoretiker-Szene. Er starb am Mittwoch bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Lisa Aeschlimann Sascha Britsko Jacqueline Büchi Thomas Knellwolf David Sarasin Mario Stäuble

Am Mittwochabend kam es in Wallisellen zu einer Schiesserei – die Blaulichtorganisationen waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Pild: PD

Zwei Tote – ein 38-jähriger Mann und seine Begleiterin: So lautete die Bilanz eines Polizeieinsatzes in der Zürcher Agglomerationsgemeinde Wallisellen am Mittwochabend. Zum Schusswechsel kam es laut Polizei, weil der Mann bei seiner Festnahme «unvermittelt» eine Waffe gezogen und das Feuer eröffnet habe. Die Begleiterin soll demnach von einem Schuss aus der Waffe des Mannes getroffen worden sein. Der 38-Jährige starb gemäss ersten Erkenntnissen durch eine Kugel der Polizei.