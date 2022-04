«Arena»-Debatte – Nathalie Wappler stärkt Moderator Sandro Brotz den Rücken Die TV-Chefin hat zum konfrontativen «Arena»-Interview von Sandro Brotz mit dem SVP-Politiker Thomas Aeschi Stellung genommen. Andreas Tobler

«Keine Veranlassung», von Sandro Brotz abzurücken: SRF-Direktorin Nathalie Wappler an der Medienkonferenz vom 31. März 2022. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Nach dem Wirbel um die «Arena»-Sendung vom 18. März hat sich TV-Direktorin Nathalie Wappler erstmals zum Interview von Sandro Brotz mit Thomas Aeschi geäussert: Sie habe «keine Veranlassung», nicht an Sandro Brotz festzuhalten, erklärte Wappler gegenüber dem «Blick». Sie habe der SVP einen Brief geschrieben, ausserdem einen Gesprächstermin für den 14. April bestätigt. Dieser Termin sei aber schon vor der umstrittenen «Arena»-Sendung abgemacht gewesen. Genauere Angaben zum Inhalt des Briefs an die SVP machte Wappler nicht.