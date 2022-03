Gattin des Kiewer Bürgermeisters – Natalia Klitschko singt für die Ukraine – und gegen die eigenen Schuldgefühle Sie ist Sängerin und die Gattin von Witali Klitschko. Vor allem aber ist sie Ukrainerin. Von Deutschland aus engagiert sie sich für ihr Heimatland und für die Menschen, die vor Putins Panzern fliehen. Verena Mayer

Singt für den Frieden: Natalia Klitschko, Ehefrau des Kiewer Bürgermeisters W. Klitschko, steht bei der Solidaritätskundgebung «Sound of Peace» am Brandenburger Tor. Foto: Jörg Carstensen (Keystone)

Natalia Klitschkos Instagram-Profil sieht aus, wie man es von einer Frau erwartet, die als Berufe «Sängerin», «Yoga-Lehrerin» und «Meditationscoach» angibt. Schöne Fotos von sich selbst, von gesundem Essen und Ausflügen in die Natur. Jedenfalls war das bis zum 24. Februar so, dem ersten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Da reisst der Stream an idyllischen Bildern plötzlich ab, und man sieht nur mehr blau-gelbe Fahnen und Natalia Klitschko, wie sie von einem Auftritt zum nächsten, von einer Demonstration zur anderen hetzt, wie sie Spenden für Hilfsaktionen sammelt. Zuletzt stand die 48-Jährige am Sonntag vor dem Brandenburger Tor in Berlin und sang vor Tausenden Menschen beim Friedenskonzert «Songs for Peace».