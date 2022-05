Ausserirdisches Leben – Nasa verfasst neue Nachricht an Aliens – mit Bitte um Antwort Forschende haben eine neue Nachricht verfasst, die ins All geschickt werden soll. Die Schwierigkeit dabei: Werden sie uns verstehen? Und soll man das überhaupt tun? Joachim Laukenmann

Flughafen für fliegende Untertassen: Wir wissen nicht, welche Technologien Aliens besitzen. Foto: Alamy Stock Photo

Wie sagt man am besten «Hallo, uns gibt es auch!» zu einer ausserirdischen Zivilisation? Eine Antwort auf diese Frage haben Forschende 1974 gegeben, als sie mit dem Arecibo-Teleskop in Puerto Rico eine Botschaft ins All schickten. Sie enthält eine mittels Radiosignalen codierte Folge von Nullen und Einsen, in der sich unter anderem Informationen über Zahlen und über die Biologie des Menschen verbirgt. Weithin bekannt sind auch die goldenen Datenplatten an Bord der beiden 1977 gestarteten Raumsonden Voyager 1 und 2 mit Bild- und Audio-Informationen, etwa gesprochene Grüsse in 55 Sprachen.