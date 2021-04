Tabubruch fürs Klima – Namhafte Forscher geben die Ja-Parole zur CO₂-Abstimmung raus Eigentlich hält sich die Wissenschaft aus der Politik raus. Mehr als hundert Forschende machen jetzt eine Ausnahme und setzen sich für ein Ja zum CO₂-Gesetz ein. Martin Läubli , Stefan Häne

Am 4. September 2020 zogen Hunderte Klimademonstranten friedlich durch Zürich. Bei ihren Forderungen berufen sie sich auf die Wissenschaft. Foto: Dominique Meienberg

Es kommt selten vor, dass sich die Wissenschaft in politische Prozesse einmischt, ja sogar eine Abstimmungsparole abgibt. Eigentlich gilt das als tabu im Kreis der Wissenschaft. Nun haben mehr als hundert Forschende, darunter die bekanntesten Klimaforscher der Schweiz, öffentlich die Ja-Parole zur CO₂-Gesetz-Vorlage abgegeben, über die am 13. Juni abgestimmt wird. Das ist ein ungewohntes Vorgehen.

Für die Wissenschaftler sind die Fakten für den menschengemachten Klimawandel schon lange bekannt. «Die Dringlichkeit der Klimaveränderung rechtfertigt entschiedenes Handeln», schreiben sie in der Mitteilung. Sie sehen im breit abgestützten verschärften CO₂-Gesetz «einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung», um das Klimaziel der Schweiz zu erreichen – bis 2050 praktisch keine fossilen Treib- und Brennstoffe mehr zu verbrennen, also klimaneutral zu sein. Das Gesetz setze der Wirtschaft und der Bevölkerung einen «klaren Rahmen, innerhalb dem die Wirtschaft die besten Lösungen erarbeiten kann».