Nahe Wettsteinplatz – Potenzielle und öffentliche Brutstätte für Tigermücken In der Grünanlage «Beim Wettsteinhäuschen» liegt ein Becken mit stehendem Wasser. Das könnte die invasiven Insekten anlocken. Martin Regenass

Stilles Wasser wie hier in der Anlage «Beim Wettsteinhäuschen» kann die aggressiven und tagaktiven Tigermücken anziehen. Foto: Kostas Maros

Kürzlich flatterte bei Bewohnern rund um den Wettsteinplatz ein Brief ins Haus. In dem Schreiben warnt das Kantonale Labor Basel-Stadt vor der «lästigen», «tagaktiven» und «sehr aggressiven» Tigermücke, deren Stich «schmerzhaft» sei und die Krankheiten übertragen könne. Darunter befinden sich unter anderem das Dengue- oder das Chikungunya-Virus. Allerdings sei bis anhin in der Schweiz noch keine Krankheitsübertragung durch die Asiatische Tigermücke dokumentiert.