Fraglicher Coronatest-Standort – Nähe zu Testcenter führt zu Covid-Fehlalarmen bei Pflegekräften Der Kanton Baselland hat seine Abklärungsstation im selben Gebäude eingerichtet, in der Pflegefachleute ausgebildet werden. Diese schalten dort ihre Corona-Tracing-Apps wegen Fehlalarmen ab. Daniel Wahl

Die Securitas postiert sich nicht vor der Corona-Teststation im Spenglerpark, sondern vor dem Haupteingang der Schule, um fehlgeleitete Covid-Erkrankte zurückhalten zu können. Foto: Daniel Wahl

Verena (Name geändert) lässt sich im Spenglerpark in Münchenstein zur Fachfrau Gesundheit (FaGe) ausbilden. Seit dem ersten August hat der Kanton Baselland im benachbarten Gebäudetrakt der Berufsfachschule Gesundheit die offizielle Corona-Abklärungsstation eingerichtet. Dort geht Verena täglich vorbei an den Schlange stehenden, mutmasslich Corona-Infizierten und wird seither von ihrem Handy immer wieder alarmiert. Sie könnte sich angesteckt haben, meldet die Swiss-Covid-App, die feststellen will, ob man in Kontakt mit einer infizierten Person stand. Die Idee wäre, nach einer solchen Alarmierung sofort die Infoline Swiss-Covid anzurufen und sich gegebenenfalls in Quarantäne zu begeben, um die Ansteckungskette zu unterbrechen. Doch die Alarme haben sich an der Schule offenbar so gehäuft, dass Verena sich entschlossen hat, die App abzuschalten, wenn sie sich der Ausbildungsstätte nähert. Wie übrigens andere Schüler auch.