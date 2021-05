Polizei-Aktion gegen Bettler – Nächtliche Kontrolle an Roma-Schlafplätzen in Basel In der Nacht auf Dienstag überprüften die Behörden insgesamt 52 Roma – 19 von ihnen verstiessen gegen das Migrationsrecht und wurden mit Sanktionen belegt. Mirjam Kohler

Eine Roma-Bettlerin in der Freien Strasse. Foto: Dominik Plüss

Kantonspolizei, Migrationsamt und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) führten in der Nacht auf Dienstag eine Kontrolle bei Roma-Bettlern durch. «Die Kontrolle wurde gestützt auf das Ausländergesetz an den bekannten Schlafplätzen auf Kantonsgebiet durchgeführt», schreibt Martin Schütz, Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt auf Anfrage dieser Zeitung. Bei der Kontrolle achteten die Behörden gemäss Mitteilung vor allem darauf, ob sich die Personen rechtmässig in der Schweiz aufhalten. Während rund fünfeinhalb Stunden wurden 53 Personen kontrolliert, bei allen davon handelte es sich um rumänische Staatsangehörige.

Dabei wurden elf Personen kontrolliert, die im Kanton Sozialhilfe, etwa Übernachtungen in der Notschlafstelle bezogen hatten, sich danach aber nicht betreffend Ausreise beim Migrationsamt meldeten oder nach einer Ausreise kurzfristig wieder einreisten und damit gegen migrationsrechtliche Auflagen verstiessen. Diese Personen müssen das Land sofort oder innert einer gesetzten Frist verlassen.

Missachtung der Quarantäneregeln

Vier Kontrollierte hielten sich länger als die erlaubten drei Monate in der Schweiz auf, was im Rahmen der Kurzaufenthaltserlaubnis für EU-Bürger möglich wäre; sie müssen darum ausreisen. Zwei Personen hatten sich zudem nicht an die Quarantänemassnahmen des Bundes gehalten. Diese beiden Personen wurden dem Gesundheitsdepartement gemeldet und müssen die Schweiz verlassen.

Eine Person, die kontrolliert wurde, soll in einem anderen Kanton gegen Recht und Ordnung verstossen haben, heisst es. Die Person darf das Kantonsgebiet nicht mehr betreten.

Angetroffen haben die Behörden ausserdem einen 17-Jährigen, der mit seinem erwachsenen Cousin unterwegs war. Es wurde eine Ausreiseaufforderung ausgesprochen.

