Hollywoodzirkus in Basel – «Nächtelang haben wir versucht, das Kino zu retten» Helmut Förnbacher wirkte in der einzigen Hollywoodproduktion mit, die je in der Stadt am Rheinknie gedreht wurde. Im Interview erzählt der Basler Schauspieler, wie es dazu kam und warum der Film im Kino floppte. Vivana Zanetti

Sowohl Kino wie auch Theater faszinieren ihn: Helmut Förnbacher.

Hermann Hesse ist weltweit der am zweitmeisten gelesene deutschsprachige Autor aller Zeiten (nach Karl May); in China, Korea und Japan sogar die Nummer eins. Viele von diesen Hesse-Leserinnen und -Lesern verbinden den Nobelpreisträger von jeher mit Basel. So auch ein amerikanisches Filmteam, das sich nach einer sieben Jahre dauernden, spektakulären Vorproduktionsphase Anfang der 70er-Jahre in der Stadt am Rheinknie einrichtete, um hier den Roman «Steppenwolf» zu verfilmen.

Bis heute handelt es sich um die einzige Hollywoodproduktion, die je in Basel gedreht wurde. Mit von der Partie war Helmut Förnbacher. Bevor der einheimische Schauspieler vor einigen Jahren zugunsten seiner Theatercompany der Filmbranche den Rücken kehrte, war er in zahlreichen internationalen Kino- und Fernsehprojekten involviert. Zwischen den Proben für das Pop-up-Theater der Helmut Förnbacher Theater Company im ehemaligen Kino Royal am Badischen Bahnhof, erzählt der 85-Jährige, wie es zur Verfilmung von «Steppenwolf» gekommen ist.