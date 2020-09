Tino Krattiger, Gaetano Florio: Ist das Imfluss-Festival 2020 in etwa so verlaufen, wie Sie es sich vorgestellt hatten?

Was waren für Sie die Höhepunkte der diesjährigen Festivalausgabe?

Krattiger: Davon gab es viele. Für mich punktete Philipp Fankhauser mit seiner enorm guten Performance.

Gaetano Florio: Philipp Fankhauser, La Nefera, Marla Glen und Klischée, um nur einige zu nennen. Am meisten beeindruckt hat mich aber unsere Crew. Ohne sie hätten wir das Festival noch weniger als in anderen Jahren stemmen können. Ihr gilt also ein grosses Dankeschön.