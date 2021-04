Waldenburgerli bereits verkauft – Nächster Halt: Čierny Balog Die kultigen rot-weissen Waldenburgerli kommen ab 2025 in der Slowakei zum Einsatz. Am Donnerstag begann die längste Reise der Bahnwaggons. Mirjam Kohler

Abtransport der alten Zugwagen der Waldenburgerbahn am Donnerstag, 8. April 2021, in Bad Bubendorf. Foto: Dominik Plüss/Tamedia Riesige Kräne hoben die 18 Tonnen schweren Wagen von den Schienen. Foto: Dominik Plüss Ab 2025 sind die Bähnchen dann wieder im Personentransport im Einsatz. Visualisierung: Čiernohronská railway (zvg)

Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Donnerstagmorgen in Bubendorf. Zwei riesige Kräne hoben Fahrzeuge der Waldenburgerbahn von den Schienen und verluden die jeweils 18 Tonnen schweren Wagen auf Anhänger. Doch die rot-weissen Bähnchen, die durch Trams ersetzt werden, landen nicht etwa auf einem Schrottplatz, sondern treten ihre bisher längste Reise an – rund 900 km Luftlinie in Richtung Osten.

Grosses internationales Interesse

Die Wagen werden in den Muttenzer Auhafen gebracht und von da Ende April über den Rhein und die Donau nach Bukarest geschifft. Dann geht die Reise weiter in den slowakischen Ort Čierny Balog. Die dort ansässige Verkehrsgesellschaft modernisiert ihre Bahnstrecke – aktuell fahren darauf nur Dampfloks zu touristischen Zwecken. Nach dem Umbau und der erfolgten Elektrifizierung sollen ab 2025 die Waldenburgerbähnli zum Einsatz kommen.

«Uns war es wichtig, dass die Fahrzeuge weiterhin zum Einsatz kommen, und das Projekt hat uns überzeugt», sagt der stellvertretende BLT-Direktor Fredi Schödler zur «Basler Zeitung». Das Interesse an den Fahrzeugen sei international gross gewesen, auch beispielsweise aus Madagaskar sei eine Anfrage gekommen.

Das slowakische Unternehmen hat alle 17 Wagen gekauft und dafür insgesamt 80’000 Franken bezahlt. Es übernimmt auch die Transportkosten.

