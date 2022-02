Nach gescheiterter Vegi-Revolution – Fleischmenus sollen an Basler Uni-Mensa teurer werden Das Rektorat will, dass Fleischmenüs künftig teurer sind als vegetarische Menüs. Die Fleischlobby nervt sich über den staatlichen Eingriff. Vegi sei nicht gleich öko. Leif Simonsen

Das Fleischmenü an der Uni Basel soll künftig zwei bis vier Franken mehr kosten als das Vegimenü. Foto: Tim Loosli

Die Fleischesser werden künftig in der Uni-Mensa in den sauren Apfel beissen müssen. Die Skuba, die Studierenden-Vertretung der Uni Basel, will den Mensa-Besuchern die vegetarische Verpflegung ans Herz legen. Und sie weiss, wie sie den Studentinnen und Studenten mit den meist tiefen Budgets die Freude am Fleischverzehr nehmen kann: indem sie die Preise fürs Schnitzel und die Bratwurst erhöht. Der tägliche Fleischkonsum, so die Skuba, sei nicht mehr zeitgemäss.