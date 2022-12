Aesch und Dornach im Clinch – Nächster Akt im Trauerspiel um eine neue Birsbrücke Nach jahrzehntelanger Planung beginnt es jetzt von vorne: Bis Ende 2023 suchen die Kantone Solothurn und Baselland eine neue Lösung für den Zubringer Dornach. Thomas Dähler

Die Gemeinde Aesch möchte, dass das geplante neue Quartier Wydeneck mit einer Querung der Birs direkt an die Autobahn angeschlossen wird. Visualisierung: Hiag

Die Gemeinden Aesch und Dornach sprechen jetzt wieder miteinander. Zusammen mit den für Bau und Planung zuständigen Direktionen in Liestal und Solothurn sollen jetzt alle möglichen Varianten für eine Birsquerung zwischen den beiden Gemeinden evaluiert und bis Ende 2023 eine Lösung gefunden werden. Es ist dies ein neuer Akt im jahrelangen Trauerspiel um den Anschluss Dornachs an die Autobahn A18 in Aesch. Dort ist zurzeit der Vollanschluss der Autobahn im Bau.