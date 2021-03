FCB-Mahnmal auf dem Barfi – Nächste Woche wird geräumt Noch betrachtet die Stadtreinigung die niedergelegten Gegenstände auf dem Barfüsserplatz als eine Art FCB-Gedenkstätte – aber nicht mehr lange. Dominik Heitz

Die Verantwortlichen der Stadtreinigung betrachten die FCB-Objekte auf dem Barfi als eine Art momentane Gedenkstätte. Foto: Nicole Pont

Rotblaue Schals neben einer roten Rose, Totenkerzlein neben leeren Bierdosen, ein Leiterwagen namens «Hitzfeld Express» oder der wilde Mann mit einer Fahne und dem Satz «Mir schigge euch dr Bach ab» – in der rechten Ecke des Barfüsserplatzes wimmelt es derzeit von FCB-Gegenständen und FCB-Memorabilia. Fans des Basler Fussballclubs haben die rotblauen Objekte in den letzten Tagen hingelegt und zielen damit auf den FCB-Präsidenten Bernhard Burgener sowie den FCB-CEO Roland Heri ab, die sie als Totengräber des Traditionsvereins betrachten. Gleichzeitig sind zahlreiche Strassen in der Innenstadt mit FCB-Fahnen behängt worden.