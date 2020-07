Die ersten Hitzetage des Jahres – Ab Montag wird es über 30 Grad heiss Heisse Sommertage liessen bislang auf sich warten. Das ändert sich in den kommenden Tagen.

Menschen geniessen das Wetter am Zürichsee in Zürich. (12.. Juli 2020) Foto: Ennio Leanza/Keystone

Wer bislang das Gefühl hatte, der Sommer sei noch nicht sommerlich genug, dessen Erwartungen werden nächste Woche erfüllt. Am Montag steigt das Quecksilber lokal auf 31 Grad, im Wallis wird es 33 Grad heiss. Am Dienstag geht es zwar recht sonnig weiter, allerdings gelangt wieder etwas mehr Feuchtigkeit in den Alpenraum, somit steigt vor allem über den Bergen das Schauer- und Gewitterrisiko an, wie «Meteo News» in einer Mitteilung schreibt. Mit stark auffrischendem Südwestwind werden etwa 30 bis 32 Grad erreicht.

Am Mittwoch dürfte es nach aktuellem Stand wieder etwas mehr Wolken geben. Es wird schwülwarm und entlang der Berge gewittrig. Ab Donnerstag und bis am 1. August zeichnet sich dann wieder meist sonniges und zunehmend heisses Wetter ab.

Erste Hitzewelle

Bislang ist die Schweiz in diesem Jahr noch von keiner Hitzewelle überrollt worden. Im Vergleich zum klimatischen Mittel von 1981 bis 2010 war der diesjährige Sommer bis jetzt durchschnittlich temperiert oder nur leicht zu warm.

Ob es nach der kommende Woche so sommerlich weitergeht, lässt sich aber derzeit nur schwer prognostizieren, wie Roger Peret von «Meteo News» sagt.