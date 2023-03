Mädchenanlass in Therwil – Nächste «Happy Oase» steht vor der Tür Im April findet erneut ein Aktionstag für Mädchen statt. Ort der Veranstaltung ist dieses Mal das reformierte Kirchenzentrum «Güggel» in Therwil. Lea Buser

Im letzten Jahr malten sich die Jugendlichen gegenseitig Henna-Tattoos auf. Foto: Gemeinde Reinach

Siebzig Mädchen fanden sich im letzten September zur «Happy Oase» im Palais Noir in Reinach ein. In ein paar Wochen – am 23. April – soll nun die nächste Ausgabe stattfinden.

Im reformierten Kirchenzentrum «Güggel» in Therwil können alle, die sich als Mädchen fühlen und mindestens elf Jahre alt sind, das Angebot ausprobieren.

Ganz nach dem Motto «Ein Tag für mich» gibt es die Möglichkeit, für zehn Franken einen von elf Workshops auszuprobieren – beispielsweise Hip-Hop, Fussball, Graffiti oder Bogenschiessen – und das Rahmenprogramm mit Zvieri, Kleidertausch und verschiedenen Ateliers zu entdecken.

Daneben kann man sich aber auch einfach mit einer neuen Freundin in eine Ecke setzen und unterhalten oder die Gelegenheit nutzen, an der Weiterentwicklung von Mädchenanlässen mitzuwirken.

Jugendarbeit setzt auf informelle Bildung

Der Verein Offene Kinder- und Jugendarbeit BL (OKJA BL) unterstützt den Anlass und setzt auf informelle Bildung sowie Schwerpunkte wie Gesundheitsförderung, Nachhaltigkeit, Förderung von Selbstwirksamkeit, Partizipation und Mitwirkung.

Ab kommendem Freitag können sich alle interessierten Mädchen anmelden.

