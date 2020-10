French-Open-Final – Nadal dominiert Djokovic und holt Grand-Slam-Titel Nummer 20 Rafael Nadal zieht dank seinem sensationellen Sieg in Roland Garros in Sachen Grand-Slam-Titel mit Roger Federer gleich. Djokovic hatte nicht den Hauch einer Chance. Tobias Ochsner

Mit diesem Ass sichert sich Nadal den Sieg Mit einem Ass sichert sich Rafael Nadal in seinem 13. Final in Paris den 13. Titel und zieht mit 20. Grand-Slam-Triumphen mit Roger Federer gleich. Nadal schlägt Novak Djokovic 6:0, 6:2, 7:5. (Video: SRF)

Was für eine unglaubliche Machtdemonstration des Königs der Sandplätze! Mit seinem 100. Einzel-Sieg in Paris hat Rafael Nadal zum 13. Mal das French Open gewonnen. Gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic setzte sich der 34-jährige Spanier am Sonntag in einem erstaunlichen Endspiel mit 6:0, 6:2, 7:5 durch.

Durch seinen 13. Triumph in Roland Garros kommt Nadal nun auf insgesamt 20 Grand-Slam-Titel und zieht in dieser Sparte mit Roger Federer gleich. Djokovic bleibt mit 17 Titeln dahinter und verpasst fürs Erste die Chance, zu seinen beiden Kontrahenten aufzuholen.

2005 - French Open Im Alter von 19 Jahren debütiert Rafael Nadal am French Open und holt sich gleich bei seiner ersten Teilnahme dank eines Finalsiegs gegen Mariano Puerta den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Foto: Stephane Cardinale (Getty Images) 2006 - French Open Ein Jahr später doppelt der Spanier nach. Er bezwingt im Final von Roland Garros Roger Federer 1:6, 6:1, 6:4, 7:6. Foto: Caroline Blumberg (Getty Images) 1 / 20

Ein historisches Duell zweier Tennis-Giganten

Der Final der Superlative erfüllte vom ersten Ballwechsel an vom Niveau her sämtliche Erwartungen – vom Ergebnis am Ende natürlich nicht. Was die beiden Final-Protagonisten in der ersten halben Stunde darboten, war Sandplatz-Spektakel par excellence. Sechs Minuten dauerte das Premierenspiel, dann hatte Nadal seinem Gegenüber gleich den ersten Aufschlag abgenommen.

Nach 41 Minuten stand es 5:0 für Nadal – und das obwohl Djokovic nicht einmal schlecht spielte. Aber die Leistung des Linkshänders aus Mallorca war mit «phänomenal» noch untertrieben umschrieben. So nutzte Nadal unter dem wegen Regens geschlossenen Dach über dem Court Philippe Chatrier nach einer Dreiviertelstunde den Satzball zum 6:0.

In der schier endlosen Historie ihrer Duelle, die 2006 im Viertelfinal des French Open begann und am Sonntagnachmittag ihre 56. Auflage erlebte, war es erst das zweite Mal, dass einer der beiden Rivalen einen Satz mit 6:0 gegen den anderen gewann. 2019 gelang dies Nadal im Final von Rom bei seinem 6:0, 4:6, 6:1.

Wunderschöner Stoppball von Nadal im French-Open-Final Nadal packt im French-Open-Final gegen Djokovic sein schönstes Tennis aus, unter anderem dieser Stoppball im dritten Satz. (Video: SRF)

Kein anderes Match gab es in der Geschichte des Profi-Tennis häufiger als den Vergleich zwischen Djokovic und Nadal. In diesem Jahr bedeutete dies: Nummer eins gegen Nummer zwei, der Jahresbeste gegen den Roland-Garros-Regenten, der 17-fache Grand-Slam-Champion gegen den 19-fachen Major-Sieger. Zum Auftakt des zweiten Durchgangs schaffte der Serbe dann endlich seinen ersten Punkt.

Nadals Final-Bilanz bleibt makellos

Als «grösste Herausforderung im Sport» nannte es Djokovic vor dem Gipfeltreffen, Nadal beim French Open zu schlagen. Dessen Bilanz las sich vor dem Final wahrhaft furchteinflössend: Zwölf Mal hat Nadal das French Open gewonnen, 99 Matches hier für sich entschieden. Mit diesem Selbstbewusstsein und dieser Selbstsicherheit trat er auf.

Zum 2:1 gelang Nadal in Durchgang zwei das erste Break, er machte einfach weiter und liess Djokovic zwischendurch fast bemitleidenswert aussehen. 48 Minuten dauerte Durchgang eins, 47 Minuten Durchgang zwei – und es stand 6:0, 6:2. Nadal verschwand für einen kurzen Augenblick in der Umkleidekabine, seiner Konzentration schadete dies zunächst nicht.

Beeindruckende Serie von Djokovic geht zu Ende

Ohne Satzverlust war Nadal durch das bisherige Turnier geflogen, Djokovic gab im Viertelfinal einen Satz ab und musste im Halbfinal gegen den Griechen Stefanos Tsitispas über die volle Distanz gehen. Seine Jahresbilanz vor Paris las sich jedoch ebenso beeindruckend wie die French-Open-Statistik seines Gegners. Djokovic hatte in dieser wegen der Coronavirus-Pandemie lange unterbrochenen Saison bis dato jedes Match, das er zu Ende gespielt hat, gewonnen.

Im dritten Satz musste Djokovic zum 2:3 erneut einen Aufschlagverlust hinnehmen, doch diesmal konterte er mit seinem ersten Break zum 3:3. Mit rudernden Armbewegungen animierte er die Zuschauer (und sich selbst) und leistete noch einmal Gegenwehr.

Bis zum 5:5 hielt er den Satz offen, doch dann bescherte ein Doppelfehler Nadal das Break zum 6:5. Gegen diesen Nadal an diesem Tag reichte Djokovics Leistungssteigerung nicht mehr. (dpa)

Novak Djokovic Rafael Nadal 0 PTS 0 0 1 6 2 2 6 5 3 7