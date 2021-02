Stadtjäger – Nacktheit als Provokation Einst heftig bekämpft, heute längst akzeptiert: Alfred Heinrich Pellegrinis Fresko «Apoll und die Musen» am Stadtcasino. Dominik Heitz

«Apoll und die Musen»: Alfred Heinrich Pellegrini malte das Fresko 1941 an die Fassade des Stadtcasinos. Foto: Dominik Heitz

Wer heute in Basel den Namen Pellegrini hört, denkt vielleicht zunächst an eine ganz ähnlich geschriebene Mineralwassermarke. Auch die Grosselterngeneration dürfte nicht gleich an einen Künstlernamen denken. Denn es ist nun doch schon 80 Jahre her, dass Alfred Heinrich Pellegrini (1881–1958), dessen Geburtstag sich am 10. Januar zum 140. Mal gejährt hat, die Fassade des Stadtcasinos mit «Apoll und die Musen» verziert hat.

Zu seiner Zeit war Pellegrini ein sehr gefragter Freskomaler, dessen Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus reichte – bis nach Norwegen, wo dem Maler Edvard Munch geraten wurde, sich in der Freskomalerei doch am besten bei Pellegrini in Basel informieren zu lassen – was er auch tat.