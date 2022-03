Gegen Tierleid in der Mode – Nackte protestieren vor Basler Edelboutique Am Pelz klebe Blut, so die Botschaft der Demonstrierenden. Die Modekette will ihre Kundschaft jedoch nicht bevormunden. Jan Amsler Alexander Müller , Kostas Maros (Fotos)

«Nacktivistinnen und Nacktivisten» rufen das Unternehmen Bongénie Grieder dazu auf, «Tierqualprodukte» aus dem Sortiment zu streichen. Foto: Kostas Maros

Es ist weder die lauteste noch die grösste der drei Demonstrationen an diesem Samstagnachmittag in Basel. Und neben den Themen Krieg in der Ukraine und Corona droht das Anliegen – Tierschutz in der Mode – unterzugehen. Doch von der Art und Weise ist diese Kundgebung in der Eisengasse die speziellste: Sieben fast nackte Frauen und ein fast nackter Mann stehen in einer Reihe vor dem Ladeneingang der Modekette Bongénie Grieder und wollen darauf aufmerksam machen, dass Pelz mit Tierleid einhergehe.