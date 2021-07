Satire zu Linksextremen in Basel – Nackte Golfer gehen Schaufenster einschlagen Wenn nicht mal Linke verstehen, weshalb Linksextreme linke Geschäfte attackiert haben, dann hilft eine Dröhnung Deutsch-Punk. Joël Hoffmann

Der Traum eines jeden Linksradikalen: Eine zerstörte Schaufensterscheibe. Symbolfoto: Andreas Blatter

Diese Melodie! Seit Linksextreme in Basel eine alternative Bäckerei verschmiert und einen Unverpackt-Laden «entglast» haben, geht mir das Kinderlied «Hänschen klein» nicht mehr aus dem Kopf – nur der Text ist anders: «Pflasterstein flog allein in die Deutsche Bank hinein, kam zurück, Missgeschick, die Scheibe war zu dick. Die Chaoten weinten sehr. Scheisse, nichts ist peinlicher. Das war blind. Und so sind sie nach Haus’ geschwind.» – Darum ich habe Verständnis für die Aktion: Welche Scheiben sollen sie denn sonst einschlagen? Die Banken sind unterdessen zu gut geschützt. Auch Chaoten müssen pragmatisch sein.

Der mich peinigende Ohrwurm stammt von Yok Quetschenpaua, einem Berliner Musiker und Taxifahrer, der in den 1990ern diese Passage in seinem literaturnobelpreisverdächtigen Song «Komm’ zu den Autonomen» einfliessen liess. Und ebendiese 90er feiern offenbar in Basel ein Revival. Oder wie es Yok trällert: «Wir sind zwar klein, doch dafür fies und gemein. Wir schmeissen bei Gelegenheit Schaufensterscheiben ein.»

Und diese Fiesen nutzten neulich die Gelegenheit, ihrer Wut auf eine rassistisch-kapitalistische Vertreibung ärmerer, nicht weisser Menschen durch die Gentrifizierung, welche durch die Ansiedlung von Fair-Trade-Öko-Equal-Kohabitation-Lädeli symbolisiert wird, welche wiederum einen Konsum mit gutem Gewissen vorgaukeln, was jedoch besonders ekelhaft ist, weil auch dadurch bloss Profite maximiert und dem Kapitalismus gehuldigt wird, Ausdruck zu verleihen. Und niemand in dieser Stadt versteht, was das soll.

Der Soziologe Ueli Mäder sagt, was er immer sagt: Man solle den Dialog und die Auseinandersetzung suchen und nicht Öl ins Feuer giessen. Wobei Mäder nicht versteht, dass zwar kein Dialog, aber die Auseinandersetzung gesucht wird und dass Linksextreme kein Öl ins Feuer giessen, sondern Benzin in Flaschen. Mäder ist sowieso Establishment und aus linksextremer Sicht ebenso rechtsextrem wie SP, Basta und Grüne.

Und wenn nicht mal die Linke die Linken versteht, dann muss man sich ernsthaft fragen: Haben wir es bei diesen anonymen Tätern mit einer linksintellektuellen Avantgarde zu tun? Verfügt Basels Elite über so wenig Bildungskapital, dass diese radikalen Vordenker gar nicht mehr anders können, als sich mit Sachbeschädigungen zu verständigen?

Die Steineschmeisser haben recht.

Die Steineschmeisser haben recht: Durch Profitmaximierung und Mehrwertabschöpfung der Arbeitskraft (Ausbeutung) wird ein Klassenkampf von oben angeheizt, der sogar die Menschen oben auf dem Bruderholz trifft, wo alte Villen und Grünflächen durch neues Wohneigentum ersetzt werden – sehr Reiche verdrängen Reiche.

Und in den hippen Quartieren verdrängen weisse Soziologie-Studierende aus wohlhabenden Familien mit ihren versifften Wohngemeinschaften und woken Bars hart arbeitende Migranten und eingeborene Büezer, indem sie jene Gentrifizierung beschleunigen, gegen die sie mit Fenstereinschlagen und Schmierereien demonstrieren.

Dahinter liegt halt die Logik des Kapitalismus: Ein persönlicher Mangel wird durch den Konsum ausgemerzt. Bekommt jemand etwa keine Frau ins Bett, dann hilft ein bestimmtes Deo. Und beim Mangel an gutem Gewissen hilft der Einkauf im Unverpackt-Laden, sofern der Konsument jene Kaufkraft hat, die eine gut besoldete Lohnarbeit voraussetzt, die wiederum höhere Mieten erschwinglich macht. Insofern ist die Wut der Linksextremen absolut nachvollziehbar – oder wie es die Poeten der 90er-Punk-Kapelle Knochenfabrik ausdrücken: «Ich bin der nackte Golfer und poliere meinen Schläger. Ich entblösse meine Scham und werfe Fensterscheiben ein.»

