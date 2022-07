Grosse Freude in Servion – Nachwuchs bei Schneeleoparden in Waadtländer Zoo Zwei kleine Schneeleoparden wurden im Tierpark von Servion geboren. Das Weibchen Guilda brachte die beiden kleinen Grosskatzen Anfang Juni zur Welt.

Die Jungen werden von Tag zu Tag grösser: Die Mutter habe sich sofort sehr gut um ihren Nachwuchs gekümmert, hiess es seitens des Zoos. Foto: Zoo Servion

Die Mutter habe sich sofort sehr gut um ihren Nachwuchs gekümmert, teilte der Zoo Servion am Donnerstag mit. Die Jungen würden von Tag zu Tag grösser. Die Kleinen sind nach Angaben des Zoos noch nicht sehr auffällig, kommen aber am frühen Morgen, bei der Fütterung am Nachmittag sowie am Ende des Tages immer häufiger zum Vorschein.

Der Zoo Servion zeigt sich überrascht, dass das noch junge Paar so schnell Nachwuchs gezeugt hat. Da Schneeleoparden Einzelgänger seien, sei es nicht immer einfach, zwei Tiere zusammenzubringen, heisst es in der Medienmitteilung. Guilda und Kakfa hätten sich jedoch auf Anhieb sehr gut verstanden.

Das dreijährige Weibchen Guilda war im Dezember 2020 aus einem italienischen Tierpark nach Servion gekommen. Das gleichaltrige Männchen Kakfa gelangte im März 2021 aus einem deutschen Tierpark in den Waadtländer Zoo.

Gefährdete Grosskatze

Die Grosskatze lebt im Hochgebirge Zentralasiens. Schätzungsweise leben etwa 3500 und 7000 Schneeleoparden in freier Wildbahn. Ihre bevorzugte Beute sind Huftiere wie Blauschafe und Steinböcke. Die Beutetiere können das Gewicht des Schneeleoparden bis um das Dreifache übersteigen.

In der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN wird der Schneeleopard als «gefährdet» eingestuft. Hauptbedrohungen für die Grosskatze sind die Zerstörung ihres Lebensraums, Konflikte mit dem Menschen sowie die illegale Jagd und der verbotene Handel.

SDA/fal

