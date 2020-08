Flüchtlingselend in Griechenland – Nachts werden die Babys von Ratten gebissen Eine Hebamme aus der Schweiz hilft auf Samos geflüchteten Frauen, die im völlig überfüllten Flüchtlingscamp ausharren. Oft ist sie die erste, welche die Geschichten der Frauen zu hören bekommt. Janine Hosp

Ratten und Schlangen sind ein Problem im Flüchtlingslager: Eine Hebamme untersucht ein Baby. PD

Manchmal verzieht sie das Gesicht wie zu einem Lächeln, aber es ist keines. Als wollte sie sagen: Ist das nicht unfassbar? Etwa als sie erzählt, wie Mitarbeiter der europäischen Grenzwache Frontex Flüchtlinge daran hinderten, ans rettende Ufer zu gelangen. Oder wie Kinder nachts auf dem langen Weg zu den Toiletten sexuell missbraucht werden. «Wie will ich einem Kind, das vor mir steht, erklären, was ihm ein Erwachsener angetan hat? Und weshalb wir es als Gesellschaft nicht davor schützen?» In Momenten wie diesen fühlt sie nur noch Ohnmacht.