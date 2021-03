Krise wegen Corona – «Nacht des Glaubens» wird abgesagt und um ein Jahr verschoben Die erste Ausgabe des Kirchenfestivals war mit dem Auftritt der Punk-Ikone Nina Hagen ein Grosserfolg. Die zweite wurde 2017 wegen der FCB-Meisterfeier verkleinert, jetzt fällt wegen Corona die dritte Ausgabe vorerst aus. Simon Erlanger

Das Highlight der ersten Basler «Nacht des Glaubens» war 2013 das Konzert der Punk-Ikone Nina Hagen auf dem Barfüsserplatz. Foto: Lucia Hunziker

Sie war ein Grosserfolg, die erste Basler «Nacht des Glaubens», gemeinsam organisiert von den Landeskirchen, den Freikirchen sowie weiteren christlichen Organisationen. Rund 15’000 Menschen besuchten im Mai 2013 in der Basler Innenstadt das «Festival für Kunst und Kirche» mit 70 Anlässen an 34 Orten. Grösstes Highlight war der Auftritt der deutschen Rock-Ikone Nina Hagen auf dem Barfüsserplatz. Für die Bevölkerung war alles gratis. Der Erfolg schrie geradezu nach einer Wiederholung.

Verkleinert und verlegt

Doch seither ist der Wurm drin. Schon bei der zweiten Ausgabe der «Nacht des Glaubens» kam es 2017 zum Debakel. Obwohl der kirchliche Megaevent zwei Jahre lang akribisch geplant worden war und alle Bewilligungen für die Auftritte auf dem Barfi vorlagen, musste das Festival verlegt und verkleinert werden.

Grund war die damalige Meisterfeier des FCB, die am 3. Juni 2017 zeitgleich mit dem Festival auf dem Barfi stattfand. Die Organisatoren der «Nacht des Glaubens» blieben auf Künstlerverträgen sitzen. Es entstand finanzieller Schaden.

Rund um die Bewilligungspraxis der Verwaltung, der eine mögliche Terminkollision zwischen Kirchenfestival und FCB-Meisterfeier offenbar nicht aufgefallen war, kam es im Grossen Rat zu politischen Verwerfungen .

An der «Nacht des Glaubens» hätten im Juni rund 80 Auftritte diverser Künstlerinnen und Künstler an 25 Orten in der Basler Innenstadt stattgefunden. Foto: Kostas Maros

Zu grosses Risiko

Beim dritten Anlauf der «Nacht des Glaubens» am 12. Juni dieses Jahres hätte nun alles reibungslos über die Bühne gehen sollen. Es sollte an den Grosserfolg von 2013 angeknüpft werden. Generell ging man von einer Entspannung der Corona-Lage bis zum Sommer aus.

Doch die Pandemie macht den Kirchen einen Strich durch die Rechnung. Der Anlass werde aufgrund der Entwicklung der Covid-19-Lage um ein Jahr auf den 17. Juni 2022 verschoben, heisst es deshalb in einer Mitteilung des Organisationskomitees um den evangelischen Pfarrer Beat Rink.

«Das OK bedauert, dass die seit langem angelaufenen Vorbereitungsarbeiten beteiligter Kirchen und christlicher Organisationen sowie die intensive Planungs- und Probearbeit vieler professioneller Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen Tanz, Theater und Musik vorerst gestoppt werden müssen», so die Erklärung.

Warum aber wird das auf Juni geplante Festival schon jetzt im März abgesagt? Schliesslich versichert der Bund, dass es bis zum Sommer genügend Impfstoff für alle geben und sich die Situation dadurch entspannen werde.

Keine Planungssicherheit

Für Beat Rink bleibt aber die Unsicherheit zu gross: «Man kann ein so grosses Tankschiff nicht so schnell in letzter Minute stoppen. Bei der ‹Nacht des Glaubens› sind in 80 Aufführungen an 25 Orten rund 600 Künstlerinnen und Künstler involviert. Das Umdisponieren eines solch grossen Anlasses braucht, wie mir die Logistiker versichern, bis zu drei Monate Zeit.»

Abwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt, und sich erst dann entscheiden, ist also keine Option. «Dazu kommt, dass die Voraussagen für die nächsten Monate alle sehr vage sind. Wenn tatsächlich eine dritte Welle voll durchschlagen sollte, wäre unser Corona-Sicherheitsdispositiv für die erwarteten 15’000 Besucher nicht mehr zu realisieren.» Es herrsche keine Planungssicherheit. «Es ist nicht voraussehbar, wie sich die Lage entwickelt. Das ist für uns zu unsicher, wie auch für andere Festivalveranstalter, die jetzt der Reihe nach absagen», so Rink.

Gröbere finanzielle Ausfälle gebe es durch die Verschiebung aber nicht. «Die Verträge mit den Vermietern der Lokalitäten und mit den Künstlern enthalten alle eine Klausel, dass wir bei entsprechender Corona-Situation die Veranstaltung auf das darauffolgende Jahr verschieben können. Wir sind froh, dass wir einen Plan B haben.»

Insgesamt betrage das Budget rund 500’000 Franken. Nach 2013 und 2017 wird die dritte «Nacht des Glaubens» also erst wieder 2022 stattfinden. Damit ist der Vierjahreszyklus des Festivals durchbrochen. «Dieser Rhythmus hat sich eingespielt, aber das muss nicht sein. Wir sind flexibel und können auf wechselnde Situationen reagieren», betont Beat Rink und freut sich auf das nächste Jahr, hoffentlich ohne Corona.