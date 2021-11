Impfnacht: Ein Augenschein – Nacht der verlorenen Impf-Seelen Nicht mehr als 200 Personen suchten am kalten, nebligen Freitagabend das Muttenzer Industriequartier auf, wo Musik und angeblich eine Alkoholbar die Skeptiker zur Impfung bewegen sollte. Daniel Wahl

Die letzte Impfwillige im beinahe leeren Impfzentrum in Muttenz um 23:30 Uhr. Foto: Daniel Wahl

Warteschlagen vor dem Impfzentrum in Muttenz hat es an diesem Abend nie geben – an der Impfnacht, die Teil der teuren 96-Millionen-Franken-Kampagne des Bundes ist und die letzten Skeptiker hinter dem warmen Ofen in der Wohnstube vor die Spritze locken sollte. Dabei hat Dominik Straumann, Landrat und Leiter des Impfzentrums Mitte in Muttenz, für eine wohlige Atmosphäre gesorgt: Einige Lichtprojektoren illuminierten die Industriehalle in rotblauen Farben, in der bis letzten Herbst Asylbewerber durchgeschleust wurden. Draussen standen Grill und Bar, die für Cache an diesem Kampagnenhöhepunkt der Impfwoche sorgten.