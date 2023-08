Der Maler und Grafiker Kurt Pauletto (1933–2023). Foto: zvg

Die Mitteilung über seinen Tod kam für seine Freunde nicht sehr überraschend. Der Maler und Grafiker Kurt Pauletto war schon seit einigen Monaten gesundheitlich angeschlagen. So konnte er auch nicht an der Vernissage seiner Ausstellung im Raum für Kunst teilnehmen. Sie war nicht nur als Übersicht über Paulettos künstlerisches Œuvre, sondern auch als Geschenk zu seinem 90. Geburtstag gedacht, den er am 3. März feiern konnte.

Kurt Pauletto war das vierte von fünf Kindern einer italienischen Einwandererfamilie. Streng katholisch denkend und zeitlebens ein Bewunderer Mussolinis, hoffte sein Vater, dass einer der Söhne ins Priesteramt finden werde. Kurt Pauletto besuchte deshalb auch die Mittelschule des Pallottiner-Ordens und wechselte dann für zwei Jahre zu den Benediktinern in Disentis GR.

Doch die Liebe zu einem Mädchen warf ihn aus der Bahn. Mithilfe eines Paters durfte er nach Basel zurückkehren, wo er die Schule beendete und sich danach – wie vor ihm schon sein älterer Bruder Alfredo – der bildenden Kunst zuwandte.

Während fast eines halben Jahrhunderts bereicherte Kurt Pauletto mit seinen farbenprächtigen «Lampen» die Basler Fasnachtswelt.

Dank der His-Kiefer-Stiftung konnte er für längere Zeit nach Paris gehen. Es war eine Flucht vor seinem Vater ebenso wie eine Öffnung des eigenen Horizonts; er begegnete dort Persönlichkeiten wie Jean-Paul Sartre, Alberto Giacometti oder Zizi Jeanmaire. Ein weiteres Stipendium ermöglichte ihm 1962 einen Aufenthalt am Istituto Svizzero in Rom.

Zurück in Basel, heiratete Kurt Pauletto die Malerin Brita Grob, die jedoch nach langer Krankheit viel zu früh starb. In Brigitte Vetter fand er später eine neue Partnerin.

Beruflich hatte er als gestandener Künstler vor allem mit der Porträtmalerei Erfolg. Mäzen Paul Sacher liess sich von ihm ebenso malen wie Musikerin Antoinette Vischer, Kunstmuseumsdirektor Georg Schmid, Couturier Fred Spillmann oder etwa Bildhauer Alexander Zschokke.

Doch ebenso bekannt war er als herausragender Laternenmaler. Während fast eines halben Jahrhunderts widmete er sich dieser Kunst und bereicherte mit seinen farbenprächtigen «Lampen» die Basler Fasnachtswelt.

Während Laternentransparente nach drei Tagen verschwinden, sind seine Bilder geblieben – insbesondere jene im öffentlichen Raum. Das fröhlichste und verspielteste befindet sich am Heuberg 42. Es wird stets an den Verstorbenen erinnern.

Dominik Heitz ist pensioniert. Er war von 1987 bis im Frühling 2022 Redaktor bei der Basler Zeitung und widmete sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen.

