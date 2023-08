Nachruf auf Hans Rudolf Gysin

Unter der Führung von Hans Rudolf Gysin wurde die Wirtschaftskammer Baselland zum Generator für bürgerliche Politik. Foto: Margrit Müller

Hans Rudolf Gysin war ein Freisinniger; ich bin ein Sozialdemokrat. Wir wussten um unsere Differenz und respektierten sie gegenseitig. Wir wollten beide die Gesellschaft voranbringen. Dabei setzten wir unterschiedliche Schwerpunkte. Aber es gab gemeinsame Schnittmengen und die Begegnungen von Mensch zu Mensch. Hans Rudolf Gysin und ich lernten uns im Landrat kennen. Insbesondere auf dem Felde der Berufsbildung konnten wir während meiner Zeit als Vorsteher der damaligen Bildungs- und Kulturdirektion wichtige Projekte umsetzen.

Am 19. August ist Hans Rudolf Gysin im Alter von 82 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Er gehörte von 1979 bis 1988 dem Landrat an und wirkte einige Jahre im Einwohnerrat Pratteln mit. Schliesslich politisierte er von 1987 bis 2011 als Nationalrat in Bern. 1968 übernahm er die Leitung des Kantonalen Gewerbeverbandes.

Mit einem bemerkenswerten Gespür für notwendige Veränderungen baute er Schritt für Schritt den Gewerbeverband, die spätere Wirtschaftskammer, in eine zeitgemässe Zentrale für das Gewerbe, für die KMU um. Unter seiner Führung wurde die Wirtschaftskammer zum Generator und zur Notstromgruppe für bürgerliche Politik. Er hatte ein grosses Faible für die perfekte Inszenierung. Das Understatement war nicht sein Ding. Maschinerie bedeutet im Theater maschinelle Bühneneinrichtungen. Ein treffendes Bild. Wenn der Direktor der Wirtschaftskammer seine Maschinerie anwarf, konnte es für politisch Andersdenkende eng werden; Theaterdonner war oft inbegriffen.

«Er schloss nie aus, dass politisch Andersdenkende etwas können. Man begegnete sich aus unterschiedlichen Richtungen, verhandelte hart und erzielte oft ein tragfähiges Ergebnis.»

Hans Ruedi Gysin wurde vor diesem Hintergrund immer wieder mit schwergewichtigen Attributen versehen. Ob sie ihn echt freuten? Für mich wirkten sie gelegentlich überzogen. Kein Zweifel, Hans Rudolf Gysin war ein freisinniger, bürgerlicher Politiker, entschieden und kraftvoll. Aber ausschliesslich in den Kategorien der Macht dachte und handelte er nicht. Er war ein guter Netzwerker. Er schloss nie aus, dass politisch Andersdenkende etwas können. Dazu passte sein Eintreten für die Sozialpartnerschaft. Man begegnete sich aus unterschiedlichen Richtungen, verhandelte hart und erzielte oft ein tragfähiges Ergebnis.

Ich arbeitete mit Hans Ruedi Gysin auf dem Felde der Berufsbildung häufig und durchaus intensiv zusammen. Ein sichtbares Zeichen ist die Berufsschau; ein partnerschaftliches Projekt zwischen Kanton und Wirtschaftskammer. Ich erlebte ihn stets als verlässlichen Verhandlungspartner. Man war gut beraten, sich gründlich auf solche Verhandlungen vorzubereiten. Der Mann wusste, was er wollte, und wenn sein Gegenüber ebenfalls klare Vorstellungen hatte, dann kam es gut. Verschiedene Anläufe zur Belebung des Tourismus im Baselbiet wollten nicht recht Fahrt aufnehmen. Als Regierungspräsident gelangte ich an die Wirtschaftskammer mit der Idee und der Bitte, auf diesem Felde aktiv zu werden. Und so kam es auch.

Das öffentliche Bild ist das eine. Das wirkliche Leben ist reicher. Ich erlebte Hans Rudolf Gysin als anständigen Gesprächspartner. Im persönlichen Umgang konnte er geradezu zuvorkommend sein. Wir diskutierten häufig über Grundsätzliches der KMU-Politik. Er hörte von mir die Frage, weshalb eigentlich Gewerbepolitik in gesellschaftspolitischen Fragen so konservativ daherkommen müsse. Er verstand meine Frage sehr wohl. Über Antworten einigten wir uns nicht.

Ich denke gerne an die Begegnungen mit Hans Rudolf Gysin zurück. Für seine Wertschätzung bleibe ich ihm dankbar. Seiner Familie gilt jetzt die herzliche Anteilnahme.

Fehler gefunden?Jetzt melden.