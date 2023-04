Gartenkunst im Vitra Design Museum – Nachhaltigkeit auch für Gartenzwerge Im Vitra Design Museum dreht sich alles um das Thema Garten: kulturhistorisch, politisch, ökologisch, künstlerisch. Doch kann man so was überhaupt ausstellen? Simon Baur

Derek Jarman, Prospect Cottage, Dungeness, Kent, UK, ab 1986. Foto: Howard Sooley

Wer den Vitra Campus erreicht, hat es zuerst mit ganz viel Architektur zu tun. Darum herum und dazwischen gibt es auch Wiesen, Bäume und Hecken. Einen Garten muss man zuerst suchen. Piet Oudolf hat für amerikanische Museen Gärten gestaltet, die Galerie Hauser & Wirth in England hat bei ihm eine Performance aus Stauden und Gräsern bestellt, und für Vitra in Weil am Rhein hat er im Jahr 2020 einen speziellen Garten kreiert.