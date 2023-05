Historische Ära geht zu Ende – Nachfolger für Fasnachts-Obfrau Pia Inderbitzin gewählt Nach über 20 Jahren im Basler Fasnachts-Comité gibt Pia Inderbitzin den Stab an ihren Statthalter weiter. Simon Bordier UPDATE FOLGT

Wird neuer Obmann des Fasnachts-Comités: Robi Schärz Foto: Fasnachts-Comité

Das Basler Fasnachts-Comité hat einen Nachfolger für Obfrau Pia Inderbitzin gewählt: Robi Schärz, langjähriges Comité-Mitglied und seit 2018 Leiter des Ressorts Drummeli, übernimmt das Spitzenamt in diesem Sommer. Dies schreibt das Fasnachts-Comité am Dienstag in einem Communiqué.

Pia Inderbitzin werde im Juni das Ende ihrer statutarisch festgelegten maximalen Mitgliedschafsdauer als Aktivmitglied erreichen, heisst es zur Begründung. Konkret gehört sie seit dem Jahr 2000 dem Fasnachts-Comité an. Nach acht Jahren als Statthalterin und fünf Jahren als Obfrau übergibt sie am 30. Juni das Zepter an ihren Statthalter Robi Schärz.

Pia Inderbitzin ist seit dem Jahr 2000 im Fasnachts-Comité. Archivfoto: Nicole Pont

Die Ära Inderbitzin gilt in mehrerlei Hinsicht als historisch. Zum einen ist sie als erste Frau an die Spitze des Comités gewählt worden. Zum anderen hatte sie mit der Corona-Pandemie eine äusserst anspruchsvolle Zeit zu bewältigen.

Sie meisterte schwierige Entscheide mit Bravour und setzte sich mit viel Zeit und Engagement dafür ein, dass immer das maximal verantwortbare Mass an Fasnacht durchgeführt werden konnte», schreibt das Comité dazu. Mit der Vollfasnacht 2023 habe sie schliesslich «doch noch einen unbeschwerten und versöhnlichen Abschluss ihrer historischen Amtszeit» gehabt. Inderbitzin hat sich zudem mit dem Aufbau des Ressorts Nachwuchs einen Namen gemacht. (Lesen Sie hier das Porträt «Ich bin die Frau hinter Frau Fasnacht».)

Man danke der Obfrau «im Namen aller Fasnächtlerinnen und Fasnächtler für ihre grossen Verdienste und ihr Engagement ganz herzlich», so das Fasnachts-Comité.

Update folgt…



Weitere personelle Wechsel Infos einblenden Im Fasnachts-Comité übernimmt Beat Läuchli die Leitung des Ressorts Drummeli von Robi Schärz, wie das Comité am Dienstag nach seiner Maisitzung mitteilt. Läuchli ist seit 2021 im Fasnachts-Comité und beruflich selbstständiger Unternehmer und Veranstalter. Weiter arbeiten im Ressort Drummeli Matthieu Meyer (neu), seit diesem Jahr im Comité und beruflich Kulturmanager, sowie Roger Birrer (bisher), Tambour und ehemaliger Guggemajor, der seit 2016 Mitglied des Fasnachts-Comités ist. Das Ressort Strassenfasnacht wird seit diesem Jahr von Patrice Cron geleitet, er ist Unternehmer und seit 2016 im Fasnachts-Comité. Ihm zur Seite steht neu Markus Lesmann, der Jurist und Schnitzelbänkler ist seit diesem Jahr Comité-Mitglied. Alle anderen Funktionen bleiben laut dem Comité unverändert. Den Vorstand komplettieren werde man in einer seiner nächsten Sitzungen. Bis dahin bildeten Robi Schärz und Hans Flückiger (Finanzen) den Vorstand. (bor)

