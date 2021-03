Häusliche Gewalt – «Nachdem ich sie geschlagen hatte, schämte ich mich zutiefst» Marco Ammann aus Basel lebte sechs Jahre in einer gewalttätigen Beziehung. Zuerst war er das Opfer seiner Frau, eines Abends schlug auch er zu. Eine Geschichte über Abhängigkeit, Ohnmacht und Gewalt. Nina Jecker

Nachdem er seine Frau geschlagen hatte, suchte sich Marco Ammann therapeutische Hilfe. (Symbolbild) Foto: Urs Baptista

«In mir hat sich etwas gelöst. Dann hab ich zugeschlagen» – Marco Ammann (Name geändert) sitzt im Männerbüro Basel im St. Johann. Er ist hier, um über die männliche Perspektive von häuslicher Gewalt zu sprechen. Darüber, wie es so weit kommen konnte, dass er eines Abends die Kontrolle verlor und seine Frau schlug. Der gross gewachsene 64-Jährige ist sehr gepflegt, er trägt Anzug, darüber einen dunklen, knielangen Wollmantel. Sein Gesicht ist glatt rasiert, die kaum ergrauten Haare sind kurz geschnitten.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich zu so etwas fähig bin», sagt Ammann heute über den Abend, an dem er seine Frau ins Gesicht schlug. Noch immer scheint er nicht so recht glauben zu können, wie gerade er in diese Spirale von Erniedrigung, Angst und Gewalt hatte geraten können. Und wie er zuerst Opfer, dann Täter wurde.