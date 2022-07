Long Covid und kein Ende – «Nach zwei Stunden kommt bei mir der Hirnnebel» Gegen die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung hilft keine Therapie. Betroffene müssen lernen, mit den eigenen Ressourcen schonend umzugehen. Das braucht vor allem viel Geduld. Nik Walter , Samuel Schalch (Fotos)

«Ich funktionierte plötzlich nicht mehr, ich hatte Wortfindungsstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten»: Brigitte Mattmüller, Long-Covid-Patientin. Foto: Samuel Schalch

Sie war die «Mrs. Duracell», ein Bewegungsmensch voller Energie. Sie ging fast täglich mit Freunden laufen, sie kletterte mit ihren Kindern, war immer auf Zack. Dann kam Covid. Im Januar 2021, mitten in der zweiten Welle, steckte sich Brigitte Mattmüller (Name geändert) mit Sars-CoV-2 an. «Ich hatte einen extrem milden Verlauf, kein Fieber», sagt die 40-Jährige. «Ich war einzig ein wenig reduziert, und ich spürte es im Nacken.»