Rekordläufer Jason Joseph – Nach zwei schwierigen Jahren fliegt er so leicht wie nie Durch die Arbeit mit den Weltbesten in Florida wurde der 24-Jährige schnell und kräftig – doch das Gefühl für die Hürden ging verloren. Wie er jetzt in den speziellen Flow kam. Monica Schneider

Zentimetergenau über die Hindernisse: Jason Joseph sprintet an den Hallenmeisterschaften zum Rekord. Foto: Ulf Schiller (Keystone/Athletix.ch)

In der Halle ist es still wie in einer Kirche, angespanntes Warten. Dann klatscht am Start einer energisch in die Hände. Los jetzt! Siebeneinhalb Sekunden vergehen, dann klatscht er wieder in die Hände. Noch energischer, jetzt im Ziel. Niemand hört Jason Joseph. Er grinst, das Publikum tobt. Schon wieder Schweizer Rekord. Der fünfte in zwei Wochen, mit diesen 7,44 Sekunden ist er die Nummer 3 der Welt. Später wird der Athlet sagen: «Wenn das Hürdengefühl da ist, läuft es einfach.»