«Los emol» – der BaZ-Podcast – Nach zwei Monaten als Gastfamilie: Der Abschied steht bevor Als BaZ-Autorin Nina Jecker sich im März dafür entschied, Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufzunehmen, wusste sie nicht, worauf sie sich einlässt. Ein Blick auf das Leben zu neunt. Nina Jecker

Nina Jecker (Mitte) mit den beiden geflüchteten Müttern. Übersetzungsapps sind stetige Alltagsbegleitung. Foto: Lucia Hunziker

Fast neun Wochen zusammen mit zwei geflüchteten ukrainischen Familien in vier Zimmern, wie funktioniert das? Nachdem im letzten Podcast Arne Kühn und Marco d’Amico davon erzählt haben, wie sie mit Lastwagen dringend benötigte Hilfsgüter an die ukrainische Grenze brachten, bleiben wir beim Thema Ukraine. In der aktuellen Ausgabe berichtet BaZ-Autorin Nina Jecker über ihr Zusammenleben mit zwei Ukrainerinnen und deren drei Kindern.