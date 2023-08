Nach Entgleisung im Basistunnel – Tagesausflüge ins Tessin ab Mittwoch wieder möglich – direkte Züge von und nach Italien Gemäss den SBB wird ab nächster Woche das Angebot im Reiseverkehr verbessert. Auch spontane Tagesausflüge in den Süden seien wieder möglich.

Ab nächster Woche sind Ausflüge ins Tessin wieder gut möglich. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Arbeiten für die Freigabe der unbeschädigten Oströhre des Gotthard-Basistunnels laufen mit Hochdruck und kommen gut voran, wie die SBB am Freitag mitteilten. Das am 10. August nach der Entgleisung eines Güterzuges stark beschädigte Spurwechseltor habe erfolgreich durch ein mobiles Tor ersetzt werden können. In den kommenden Tagen fänden noch nötige Anpassungen im Stellwerk statt. Zudem seien Probefahrten nötig.

Die Reisezüge würden nach wie vor über die Panoramastrecke umgeleitet. Ab kommendem Donnerstag soll aber das Angebot im Reiseverkehr verbessert werden. Es könnten mehr Züge in maximaler Länge verkehren als heute – das bringt mehr Sitzplätze für die Reisenden. Zu Spitzenzeiten am Wochenende könne es in den Zügen aber eng werden, weil keine Zusatzzüge eingesetzt werden könnten. Die SBB bittet um Verständnis und empfiehlt den Reisenden, vor der Reise den Online-Fahrplan zu konsultieren. Tagesausflüge ins Tessin seien aber wieder gut möglich.

Auch im internationalen Personenverkehr konnte die SBB nach eigenen Aussagen bereits Verbesserungen erreichen. Ab dem 24. August verkehrten die grenzüberschreitenden Züge von und nach Italien grösstenteils wieder direkt. Die Reisezeit verlängere sich noch um 60 statt um bis zu 120 Minuten.

Auch Güterzüge rollen wieder durch das Basistunnel

Eine Absage erteilten die SBB Wünschen nach einer generellen Preisreduktion aufgrund der längeren Fahrdauer. Die SBB werden aber voraussichtlich ab dem 24. August wieder Spartickets auf den Verbindungen von und ins Tessin anbieten.

Wie bereits von der SBB angekündigt, werden ab dem 23. August zudem wieder 90 Güterzüge pro Tag durch den Gotthard-Basistunnel rollen. Rund 20 würden über die Panoramastrecke umgeleitet. Pro Tag könnten somit 110 Güterzüge über die Gotthardachse verkehren.

SDA/lif

Fehler gefunden?Jetzt melden.