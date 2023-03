Welt-Bar-Frauentag – «Nach wie vor stehen zu wenig Frauen hinter einer Bar» In der Bar Hinz & Kunz mixt Milena Kunz an vorderster Front die Cocktails. Der Job ist noch immer eine Männerdomäne – das möchte sie ändern. Dorothea Gängel

Ihre Bühne ist die Bar – Milena Kunz von der Bar Hinz & Kunz. Foto: Kostas Maros

«Auch wenn viele meinen, Frauen seien gleichgestellt – ich halte solche Tage wie den Internationalen Frauentag für wichtig», sagt Milena Kunz, Barchefin der Bar Hinz & Kunz. Ganz bewusst setzt sie daher ein Zeichen und organisiert am Samstag den ersten Schweizer Welt-Bar-Frauentag – und zwar in ihrer Bar in der Basler Markthalle.