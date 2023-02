FDP-Präsident Ferdinand Pulver (hier 2021) sagt: «Es ist wichtig, dass wir Bürgerlichen weiter zusammenarbeiten.» Foto: Pino Covino

Was dachte wohl Landrat Sven Inäbnit (FDP), als die Sensation greifbar, der Coup für die EVP gar wahrscheinlich wurde – in jenem Moment also, da Thomi Jourdan erstmals an Sandra Sollberger vorbeigezogen war? Was fühlte er, als die SVP-Frau in seiner Wohngemeinde, in Binningen, am wenigsten Stimmen von allen Kandidaten erhielt? Frust, Trauer – oder doch eine gewisse Genugtuung?