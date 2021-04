BLT-Direktor ist wütend – Nach Verkauf: Waldenburgerli im Auhafen versprayt Das Rollmaterial der Waldenburgerbahn wird in die Slowakei transportiert. Doch es wurde beschädigt, noch bevor es das Baselbiet verlassen hat. Die BLT prüft nun, die Wagen auf eigene Kosten nochmals zu putzen. Alexander Müller

Die «Visitenkarte» der Region Basel: Das von Vandalen verunstaltete Rollmaterial der ehemaligen Waldenburgerbahn. Foto: Eugen Schwarz

Das Waldenburgerli, die Schmalspurbahn zwischen Liestal und Waldenburg, war 140 Jahre lang identitätsstiftend für das ganze Tal. Letzten Sonntag ging diese Ära zu Ende, das rot-weisse Bähnchen rumpelt seither nicht mehr durch das Waldenburgertal.

Zehn von 17 Wagen stehen derzeit im Muttenzer Auhafen und warten auf den Transport in die Slowakei. Die BLT hat das alte Rollmaterial an eine Verkehrsgesellschaft im Ort Čierny Balog verkauft. Doch nun hat den Fuhrpark der Waldenburgerbahn das Schicksal ereilt, das leider vielen Dingen widerfährt, die in der Schweiz unbewacht herumstehen. Die Wagen wurden zwar nicht gestohlen, aber ziemlich verunstaltet: Vandalen haben sich mit Sprayereien darauf «verwirklicht».