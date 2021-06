#MeToo – Nach Übergriff stellt Jazzschule Koryphäe auf die Strasse Studenten sprechen von physischen und verbalen Übergriffen eines Lehrers, der offenbar seit Jahren die Grenzen überschreiten konnte. Die Jazzschule hat den Dozenten freigestellt. Daniel Wahl

Hat die Jazzschule ein #MeToo-Problem eines Lehrers über Jahre hingenommen? Nach Darstellung von Studentinnen und Mitarbeitern muss man davon ausgehen. Foto: Daniel Wahl

Der Skandal um sexuelle Übergriffe und Mobbing im Unternehmen Mitte ist noch nicht definitiv aufgearbeitet, schon verzeichnet man den nächsten Vorfall, jetzt in einem von Mäzenin Beatrice Oeri gesponserten Kulturhaus: Anfang Mai musste am Jazzcampus in Basel Musiklehrer X per sofort freigestellt werden.

Die Darstellungen zur Tragweite des Vorfalls gehen zwischen Studentinnen, Lehrern und Schulleitung, mit denen die BaZ sprechen konnte, auseinander. Allerdings sprechen die Studentinnen dezidiert nicht von Vergewaltigung, zumindest aber «von einem physischen Übergriff». So sagt eine Mitstudentin: «Die Betroffene hat eine Woche nach dem Vorfall noch immer gezittert, als sie darüber sprach.»