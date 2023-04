Republikaner wollen «Biden jagen» – Nach Trumps Anklage rollt die Retourkutsche an Selbst Demokraten üben Kritik. Und Republikaner suchen jetzt Wege, die Bidens vor Gericht zu bringen. Martin Suter

Nutzt seine Strafklage fürs Geldsammeln: Ex-US-Präsident Donald Trump im Mar-a-Lago-Club in West Palm Beach, Florida. Foto: Getty Images, AFP

James Comer, der Vorsitzende der mächtigen Aufsichtskommission im US-Repräsentantenhaus, schritt sehr schnell zum Gegenangriff. Kaum war Ex-Präsident Donald Trump nach der Anklageverlesung am Dienstag in New York nach Florida zurückgekehrt, rapportierte der Abgeordnete, er habe schon zwei Anrufe von Staatsanwälten erhalten, die Präsident Joe Biden oder Mitglieder seiner Familie anklagen möchten.