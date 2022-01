Keine Ausweisung – Nach Tötung am Rhein: Spanischer Mittäter darf in der Schweiz bleiben Im Sommer 2018 wurde ein Mann in Basel zu Tode geprügelt. Der Mittäter wehrte sich vor dem Appellationsgericht erfolgreich gegen den Landesverweis. Leif Simonsen

In der Nacht auf den 28. Juli 2018 wurde ein Mann wegen eines angeblichen Handyraubs am Rheinbord so brutal zusammengeschlagen, dass er seinen Verletzungen erlag. Foto: 20 Minuten/stv

Es fiel schwer, das grausame Tötungsdelikt von 2018 mit dem Mann in Verbindung zu bringen, der am Dienstag zum zweiten Mal in Basel auf der Anklagebank teilnahm. Der höfliche junge Spanier wählte seine Worte mit Bedacht. Er sagte, dass er gern lese, keine Drogen mehr konsumiere. Dass er sich dank der Therapie von seinem Umfeld habe distanzieren können und demnächst seine Lehre abschliessen werde. Er habe eine Freundin und sehe seine Zukunft in der Schweiz. Sollte der einzige Zwischenfall, den der vor knapp zehn Jahren in die Schweiz gezogene Spanier auf dem Kerbholz hat, so schwer wiegen, dass er des Landes verwiesen wird?