Nach Sprengstoffanschlag in Basel – Bundesanwaltschaft klagt zwei Männer an Die beiden werden beschuldigt, letztes Jahr einen Anschlag auf dem Bruderholz verübt zu haben. Weiter hätten sie versucht, in Stuttgart Sprengstoff zu kaufen.

Bei einer Villa in der Fäschengasse war es im März 2022 zu einer Explosion gekommen. Archivfoto: Nicole Pont

Wegen Sprengstoffdelikten hat die Bundesanwaltschaft beim Bundesstrafgericht Anklage gegen zwei Männer erhoben. Die beiden Schweizer sollen im vergangenen Jahr einen Sprengstoffanschlag im Basler Quartier Bruderholz verübt und im süddeutschen Stuttgart versucht haben, Sprengstoff zu kaufen.

Konkret wird den heute 27- und 25-jährigen Beschuldigten aus Basel-Stadt und Baselland vorgeworfen, am 30. März vergangenen Jahres im Basler Bruderholz einen Sprengstoffanschlag an einer Liegenschaft verübt zu haben, wie die Bundesanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Online-Bericht des Schweizer Radios und Fernsehens SRF vom Freitag bestätigte. Dabei sei ein Sachschaden von 170'000 Franken entstanden, aber niemand verletzt worden.

2 Kilogramm Sprengstoff

Den beiden Beschuldigten wird weiter vorgeworfen, am 20. Juni vergangenen Jahres nach Stuttgart gereist zu sein mit dem Ziel, dort für 2000 Euro vier Pakete zu je etwa 500 Gramm Plastiksprengstoff zu kaufen und dann in die Schweiz nach Basel zu bringen. Dort hätten sie wohlhabende Personen mit Anschlägen einschüchtern wollen (mehr zur Explosion im Bruderholz erfahren Sie in diesem Artikel).

Die deutsche Polizei hatte die beiden Männer in die Falle gelockt, sie noch am 20. Juni vergangenen Jahres in Stuttgart festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Später wurden sie auf Antrag der Bundesanwaltschaft in Bern an die Schweiz ausgeliefert.

Auf die Spur der Männer waren die deutschen Behörden durch einen Tipp und durch Ermittlungen im Darknet gekommen, einem versteckten und anonymen Teil des Internets. Dort waren sie nach eigenen Angaben auf einen Nutzer gestossen, der unter anderem Sprengstoff kaufen wollte.

SDA/bor

Fehler gefunden?Jetzt melden.