Rotblau weltweit – Nach Sommer-Schreck – auch Omlin verletzt sich Einen Monat vor der WM droht der Schweiz ein Goalie-Engpass. Derweil wird Carlos Zambrano Meister in Argentinien und Albian Ajeti zum Derbyhelden in Graz. Benjamin Schmidt

Droht Murat Yakin für Katar nicht zur Verfügung zu stehen: Jonas Omlin. Foto: Freshfocus

Frankreich/Deutschland

Gross war vergangene Woche die Aufregung um Yann Sommer. Der Goalie der Schweizer Nationalmannschaft in Diensten von Borussia Mönchengladbach musste im Cup gegen Darmstadt nach 13 Minuten verletzt vom Feld. Diagnose: Bänderriss im Sprunggelenk. Und dies rund einen Monat vor der anstehenden WM!

Die ganze Schweiz zittert, dass ihre Nummer eins für die Endrunde rechtzeitig fit wird. Und sollte dies so kommen, muss die Nation nun auch um Sommers Ersatzleute bangen. Denn auch Jonas Omlin musste am Wochenende gegen Lyon kurz vor der Pause mit dick angeschwollenem Knöchel raus. Eine Diagnose steht zwar noch aus, doch Murat Yakin muss nun auch um ihn bangen. Darüber hinaus verlor Omlins Montpellier die Partie mit 1:2.

Argentinien

Carlos Zambrano hat mit den Boca Juniors bereits zum zweiten Mal erreicht, was ihm in seiner kurzen Zeit beim FC Basel nicht vergönnt war: Meister zu werden. Dem Traditionsverein aus Buenos Aires reichte am letzten Spieltag ein Remis gegen Independiente, da Mitstreiter Racing Club ausgerechnet gegen Bocas Erzrivalen River Plate verlor.

Welch Kehrtwende für den Peruaner, der bei Boca nicht selten im Zentrum der Kritik stand, ehe er sich auf dem Weg zum Titelgewinn zu einem Schlüsselspieler entwickelte. Daher kaum überraschend, verkündete Sportchef Juan Roman Riquelme, dass Zambranos Vertrag bald verlängert werde.

England

Granit Xhaka hat viele Qualitäten. Er ist Mittelfeldstratege, emsiger Arbeiter, körperbetonter Abräumer. Als Torjäger ist er indes nicht gerade bekannt. Oder zumindest war er dies bis vor kurzem noch nicht: Seinem Treffer in der Europa League gegen Eindhoven am Donnerstag liess er nur drei Tage später einen weiteren in der Liga gegen Southampton folgen.

Dass es Xhakas Arsenal am Ende doch nur für ein Unentschieden reichte, war auch Mohamed Elyounoussi zuzuschreiben, der Southamptons finalen Ausgleichstreffer vorbereitete.

Österreich

Mit Noah Okafor und Albian Ajeti mischen derzeit zwei Schweizer Angreifer die österreichische Bundesliga auf. Am Wochenende trafen die beiden aufeinander: Okafor mit dem erstplatzierten Salzburg, Ajeti mit Erstverfolger Sturm Graz. Ihr Torkonto konnten jedoch beide Ex-Basler nicht erweitern, die Partie endete torlos.

Auch deshalb, weil Strahinja Pavlovics Flugeinlage in der Nachspielzeit im Strafraum des Gegners nicht mit einem Penalty für Salzburg, sondern als Schwalbe des Serben geahndet wurde, der dafür die Gelb-Rote Karte sah.

Erfolgreicher war Ajeti hingegen ein paar Tage zuvor: Im brisanten Stadtderby gegen den Zweitligisten Grazer AK besorgte der Schweizer das Siegtor und seinem Verein somit den Vorstoss in den Viertelfinal des nationalen Cups.

Griechenland

Mit dem Punktemaximum führt Panathinaikos Athen die Tabelle der höchsten griechischen Liga an. Kein Wunder, wenn man es mit dem Glück des Tüchtigen zu erzwingen vermag, Spiele auch noch in der Nachspielzeit für sich zu entscheiden. Und über Joker verfügt, die solch späte Tore auch herbeiführen können.

So etwa wie Andraz Sporar, der dies am Wochenende gegen Aris Thessaloniki vollbracht hat (92. Minute). Sporar und Panathinaikos treffen in der nächsten Runde auf das zweitplatzierte Volos. Siegen die Kleeblätter erneut, beträgt ihr Vorsprung nach gerade einmal zehn absolvierten Partien bereits zehn Punkte.

Brasilien

Knapp ein Jahr stand Eric Ramires vor einiger Zeit beim FC Basel unter Vertrag. Überzeugen konnte er am Rheinknie nie wirklich, auch nach der Rückkehr in seine Heimat blieb der Brasilianer meist blass.

Inzwischen in Diensten von Red Bull Bragantino, erzielte der 22-jährige Mittelfeldmann gegen Paranense sein erstes Ligator in der schon seit April laufenden Saison. Wettbewerbsübergreifend hatte Ramires zuvor seit Februar in keinem Pflichtspiel mehr getroffen.

Italien

Diverse italienische Medien wähnten Arthur Cabral erst vor kurzem bereits auf dem Abstellgleis bei der AC Fiorentina. Da sich Stammstürmer Luka Jovic letzte Woche gegen Lecce bereits in der 7. Minute verletzte, erhielt der Brasilianer seine Chance – und wusste diese in Form einer Torvorlage zu nutzen.

Im nächsten Spiel gegen Inter Mailand (3:4) durfte Cabral von Beginn weg ran und erzielte vom Elfmeterpunkt aus seinen ersten Saisontreffer in der Liga – und sein 100. insgesamt. Cabrals Einsatzzeiten steigen, seine Leistungen sind vielversprechend – vielleicht muss der 24-Jährige das Kapitel Florenz also doch noch nicht abschliessen.

