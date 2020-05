Im Kampf gegen Corona – Nach Rückschlag wieder Hoffnung Die Tierversuche sind abgeschlossen: Der Forscher Peter Burkhard aus Riehen erwartet in den nächsten Tagen Ergebnisse zu seinem Corona-Impfstoff. Für die Finanzierung führt er Gespräche in den USA. Alessandra Paone

Der Immunologe Peter Burkhard forscht in seinem Labor in Riehen an einem Covid-19-Impfstoff.

Foto: Pino Covino

Als wir Peter Burkhard am Mittwochmorgen wie abgemacht um 8.30 Uhr anrufen, geht er nicht gleich ans Telefon. Nur wenige Minuten später meldet er sich via Mail: «War gerade am Pipettieren», schreibt er. Seit diese Zeitung Mitte März darüber berichtet hat, dass der Forscher aus Riehen an einem Impfstoff gegen Covid-19 arbeitet, ist er ein gefragter Mann. Erst recht, seit er sich in einem SRF-Beitrag im Labor seiner Firma Alpha-O Peptides vor laufender Kamera seinen eigenen Impfstoff gespritzt hat. Burkhard wurde von Medienanfragen überrannt; alle wollten wissen, wie weit er ist. Er war damals davon ausgegangen, bereits Anfang April erste Angaben zur Wirksamkeit des Impfstoffs machen zu können.