Verkleinerung von 7 auf 5 Mitglieder – Nach Reinach will auch Niederdorf den Gemeinderat verkleinern Ein Antrag für die Reduktion des Gemeinderats wurde an der Gemeindeversammlung als erheblich erklärt. Nun wird darüber abgestimmt werden – in Reinach kam es zu einer ähnlichen Diskussion. Tobias Burkard

In Niederdorf wird über eine Verkleinerung des Gemeinderats abgestimmt. Foto: Keystone

Niederdorf soll seinen Gemeinderat von sieben auf fünf Mitglieder reduzieren. So lautete ein Antrag, der am Montag, 21. November, an der Gemeindeversammlung gestellt wurde. Dieser Antrag wurde nun als erheblich erklärt. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat jetzt ein halbes Jahr Zeit hat, um den Vorschlag zu prüfen und eine Vorlage zu erstellen. Im nächsten Juni soll an der Gemeindeversammlung über den Vorschlag abgestimmt werden.

Gegenüber der «Volksstimme» hat der Niederdörfer Peter Schweizer seinen Antrag begründet: Die zunehmende Digitalisierung, die Professionalisierung der Gemeindeverwaltung, die verstärkte Zusammenarbeit unter den Gemeinden und die Auslagerung von Fachbereichen würden die Gemeinderatsmitglieder von operativen Tätigkeiten entlasten. «Ich hoffe, dass mehr Effizienz zum Erfolg führen wird», so Schweizer in der «Volksstimme».

Der Gemeinderat auf der anderen Seite weiss noch nicht, wie er in dieser Angelegenheit entscheiden will: «Ich lasse das offen; wir prüfen das Geschäft jetzt einmal sachlich», so Gemeindepräsident Martin Zürcher zur «Volksstimme».

Auch Reinach will den Gemeinderat verkleinern

Die Gemeinde Niederdorf ist mit ihrem Anliegen nicht allein: Auch in Reinach, der zweitgrössten Gemeinde des Kantons Baselland, wird derzeit eine Reduktion der politischen Instanzen geprüft. So soll der Einwohnerrat von 40 auf 36 und der Gemeinderat von 7 auf 5 Mitglieder verkleinert werden. Dies als Teil eines umfassenden Sparpakets, das der Einwohnerrat im vergangenen Jahr schnürte.

Argumentiert wurde unter anderem, dass auch die Politik unter dem Sparpaket zu leiden habe und nicht nur die Bevölkerung. Diese hatte in den letzten beiden Jahren bereits zwei Steuererhöhungen tragen müssen. Auch im Kultur-, Sport- und Sozialbereich wurden Massnahmen nötig.

