Das sagt das Publikum zur Art – «Nach Paris würden wir nie gehen – Basel hat so viel mehr Charakter» Wer sind die Besucherinnen und Besucher der Kunstmesse? Und wie gefällt ihnen die diesjährige Ausgabe? Die BaZ hat sich in der Messe umgehört. Isabelle Thommen , Pino Covino Fotos

Die Art lockt Gäste aus aller Welt nach Basel. Foto: Pino Covino

Die Sammler aus Tel Aviv

Margherita und Denis sind aus Tel Aviv an die Art Basel gereist. Von der diesjährigen Art sind sie etwas enttäuscht. Foto: Pino Covino

Die Art Basel sei «besonders, aber nicht das, was sie einmal war», finden Denis und Margherita aus Tel Aviv. Denis ist Sammler und schaut sich an der Kunstmesse nach Stücken für seine Kollektion um. Bisher habe es noch kein Werk gegeben, das ihn gereizt habe. Es habe aber schon einige Stücke, die bemerkenswert seien, etwa in der Von-Bartha-Galerie und an der Art Unlimited.