Bahnausbau Liestal – Nach nur einer Nacht steht die 43-Tonnen-Brücke Über Pfingsten soll über den SBB-Gleisen in Liestal die Schwieri-Passerelle eingefügt werden. Auch die weiteren Projekte am Bahnhof schreiten voran. Ein Überblick. Lea Buser

Aktuell noch eine Baustelle: Hier soll der Bahnhofplatz Süd entstehen, eine Begegnungszone auf der Sichtern-Seite. Foto: Pino Covino

«Langsam kommen wir dieser Sache näher, wir sehen Resultate», sagt Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler an der Medienkonferenz zum Ausbau des Bahnknotens Liestal am Mittwochmorgen. Rund 7,2 Millionen Franken investiert die Stadt im Rahmen des Vierspurausbaus in den Langsamverkehr.