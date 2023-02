Keine Energiemangellage – Nach Monaten der Finsternis wird das Feldschlösschen wieder beleuchtet Entgegen den Befürchtungen zu Beginn des Winters hat der Ukraine-Krieg nicht zu einer Energiemangellage geführt, auch dank Sparmassnahmen. Nun gehen die Lichter wieder an. Simon Erlanger

Seit kurzer Zeit wird die Brauerei Feldschlösschen Rheinfelden wieder jeden Abend beleuchtet. Damit reagiert das Unternehmen auf die Entspannung an der Energiefront. Foto: Archiv Tamedia

Wegen der für den Winter befürchteten Strommangellage verzichtete die Brauerei Feldschlösschen seit letztem September auf die Beleuchtung des Stammhauses in Rheinfelden. Nun erstrahlt das schlossähnliche Gebäude wieder Abend für Abend im alten Glanz.

Lage entspannter als auch schon

Wie die «Neue Fricktaler Zeitung» am Dienstag meldet, reagiere die Feldschlösschen Getränke AG damit auf die Entspannung der allgemeinen Lage. «Wir sind im Herbst in unserer Einschätzung davon ausgegangen, dass die beiden letzten Märzwochen 2023 für einen Strommangel allenfalls kritisch werden könnten», so Firmen-Sprecherin Gaby Gerber gegenüber der «Neuen Fricktaler Zeitung». «Jetzt gehen wir davon aus, dass wir den Frühling gut meistern werden», so Gerber.

Das Unternehmen stütze sich dabei unter anderem auf den Lagebericht zur wirtschaftlichen Landesversorgung und auf Angaben des Bundesamtes für Energie, die voraussagen, dass es in der ersten Jahreshälfte keinen Stromengpass geben wird.

Man werde weiterhin aktiv Energie sparen. «Wir möchten aber dem Schloss – unserem wichtigen Markenzeichen – auch wieder die adäquate Beleuchtung in den Abendstunden geben», so Gerber.



